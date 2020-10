Coronavirus: Università Cattolica, da domani stop lezioni in presenza a Milano e Brescia (Di martedì 27 ottobre 2020) Milano, 27 ott. (Adnkronos) - L'Università Cattolica del Sacro Cuore, visto il forte aumento di casi di Covid-19, ha deciso di ricorrere da domani e fino all'8 novembre, alla didattica fruibile solo a distanza per tutti i corsi di laurea e post-laurea delle sedi di Milano e di Brescia, ad eccezione di quelli della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. L'Università, si spiega dall'ateneo, resta aperta e tutti i servizi continueranno a essere garantiti, secondo le modalità attualmente previste descritte sul sito. L'ateneo segue “costantemente e con attenzione gli sviluppi dell'epidemia e i relativi provvedimenti delle autorità competenti. Le strutture dell'Ateneo sono consapevoli dell'aggravarsi della situazione e si sono organizzate per gestire ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020), 27 ott. (Adnkronos) - L'Universitàdel Sacro Cuore, visto il forte aumento di casi di Covid-19, ha deciso di ricorrere dae fino all'8 novembre, alla didattica fruibile solo a distanza per tutti i corsi di laurea e post-laurea delle sedi die di, ad eccezione di quelli della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. L'Università, si spiega dall'ateneo, resta aperta e tutti i servizi continueranno a essere garantiti, secondo le modalità attualmente previste descritte sul sito. L'ateneo segue “costantemente e con attenzione gli sviluppi dell'epidemia e i relativi provvedimenti delle autorità competenti. Le strutture dell'Ateneo sono consapevoli dell'aggravarsi della situazione e si sono organizzate per gestire ...

Daniele_Manca : Coronavirus, Palù: «Asintomatico il 95% dei positivi. Chiudere tutto? No, basta con l’isteria»- Il professore ordin… - TV7Benevento : Coronavirus: Università Cattolica, da domani stop lezioni in presenza a Milano e Brescia (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: Università Cattolica, da domani stop lezioni in presenza a Milano e Brescia... - infoitsalute : CORONAVIRUS: VACCINO Università di Oxford funziona su ANZIANI! Ecco QUANDO sarà disponibile per TUTTI, VIDEO - PasqualePulito : < Comunque vi invidio. Vorrei essere anche io come voi e urlare 'non ce n'è coviddi!' e avere sempre la verità in t… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Università Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera