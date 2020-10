Coronavirus: Università Cattolica, da domani stop lezioni in presenza a Milano e Brescia (2) (Di martedì 27 ottobre 2020) (Adnkronos) - L'attività di ricerca nei laboratori, nei dipartimenti e negli istituti, come l'utilizzo delle sale di consultazione e della biblioteca, resta possibile per docenti, ricercatori e dottorandi secondo le modalità in essere. Laboratori, attività seminariali e attività extracurriculari, autorizzate dai presidi delle varie Facoltà, potranno essere svolti in presenza, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei protocolli di sicurezza sanitaria di cui si è dotato l'ateneo. Per le sedi di Piacenza e di Cremona la didattica continua a svolgersi anche in presenza per i soli corsi della facoltà di Scienze agrarie, ambientali e alimentari e della facoltà di Economia e Giurisprudenza. Con l'obiettivo di contemperare diritto allo studio e tutela della salute, l'Ateneo ha varato, la scorsa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) (Adnkronos) - L'attività di ricerca nei laboratori, nei dipartimenti e negli istituti, come l'utilizzo delle sale di consultazione e della biblioteca, resta possibile per docenti, ricercatori e dottorandi secondo le modalità in essere. Laboratori, attività seminariali e attività extracurriculari, autorizzate dai presidi delle varie Facoltà, potranno essere svolti in, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei protocolli di sicurezza sanitaria di cui si è dotato l'ateneo. Per le sedi di Piacenza e di Cremona la didattica continua a svolgersi anche inper i soli corsi della facoltà di Scienze agrarie, ambientali e alimentari e della facoltà di Economia e Giurisprudenza. Con l'obiettivo di contemperare diritto allo studio e tutela della salute, l'Ateneo ha varato, la scorsa ...

Daniele_Manca : Coronavirus, Palù: «Asintomatico il 95% dei positivi. Chiudere tutto? No, basta con l’isteria»- Il professore ordin… - TV7Benevento : Coronavirus: Università Cattolica, da domani stop lezioni in presenza a Milano e Brescia (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: Università Cattolica, da domani stop lezioni in presenza a Milano e Brescia... - infoitsalute : CORONAVIRUS: VACCINO Università di Oxford funziona su ANZIANI! Ecco QUANDO sarà disponibile per TUTTI, VIDEO - PasqualePulito : < Comunque vi invidio. Vorrei essere anche io come voi e urlare 'non ce n'è coviddi!' e avere sempre la verità in t… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Università Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera