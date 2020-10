Coronavirus, un caso positivo in Cina: test a tappeto su quasi 5 milioni di persone (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb.

In Cina per un caso di coronavirus hanno fatto tamponi a tutta la regione, + di 4 milioni di persone

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus caso Coronavirus, il metodo cinese: un caso positivo, 4 milioni di tamponi Corriere della Sera Le regole per combattere il virus: quanto tempo sopravvive sulle superifici, come usare le mascherine, quando lavarsi le mani

Ecco le principali regole da seguire per combattere il coronavirus e prevenire il contagio. Le risposte sono fornite dal ministero della Salute Evitare il contatto ravvicinato con persone infette. Ass ...

Coronavirus, contagiato il sindaco di Casarsa della Delizia

CASARSA (PORDENONE) - «Ho fatto il tampone e purtroppo sono risultata positiva al Covid». Lo ha annunciato così, ieri, con un video nella sua pagina di Facebook, la sindaca ...

