Coronavirus, Toti: “Misure nel dpcm andavano prese. Modifiche? Non si possono cambiare le regole ogni tre ore” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Non credo che si faranno Modifiche al dpcm e forse non lo auspico neanche. Non si possono cambiare le regole ogni tre ore, altrimenti facciamo una grande confusione. Questo dpcm contiene misure che andavano prese perché è indubbio che questo virus stia crescendo, non so se quelle che abbiamo preso saranno efficaci o no o se sono socialmente eque“. Così il presidente della Liguria, Giovanni Toti in un’intervista a Rtl 102.5. “Abbiamo diviso il mondo tra il superfluo e il necessario dando per scontato quali lavori siano l’uno e quali l’altro, ma bisogna stare attenti a dividere il mondo in modo così manicheo – ha aggiunto – non credo che possiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) “Non credo che si farannoale forse non lo auspico neanche. Non siletre ore, altrimenti facciamo una grande confusione. Questocontiene misure cheperché è indubbio che questo virus stia crescendo, non so se quelle che abbiamo preso saranno efficaci o no o se sono socialmente eque“. Così il presidente della Liguria, Giovanniin un’intervista a Rtl 102.5. “Abbiamo diviso il mondo tra il superfluo e il necessario dando per scontato quali lavori siano l’uno e quali l’altro, ma bisogna stare attenti a dividere il mondo in modo così manicheo – ha aggiunto – non credo che possiamo ...

