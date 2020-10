Coronavirus, “Spagna e Francia non escludono il lockdown”. In Uk 367 morti. Francia: quasi 1.500 ricoveri in più e 257 decessi (Di martedì 27 ottobre 2020) Si fa sempre più critica la situazione sanitaria in Europa dove la scongiurata ipotesi di un nuovo lockdown torna a farsi strada in Francia e Spagna, dove in vista del ponte di Ognissanti le autorità locali stanno studiando la possibilità di estendere a quasi tutte le comunità autonome la chiusura totale già in vigore Navarra, La Rioja, Aragona, Asturie e Paesi Baschi. In entrambi i Paesi l’aumento dei contagi si sta pesantemente riversando sul sistema sanitario, ma a preoccupare è anche il picco di 367 decessi registrato nelle ultime 24 ore nel Regno Unito. Si tratta del numero quotidiano nettamente più elevato dall’epoca della prima ondata dei mesi scorsi. Francia – Come spesso accade dopo il weekend, sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Si fa sempre più critica la situazione sanitaria in Europa dove la scongiurata ipotesi di un nuovo lockdown torna a farsi strada ine Spagna, dove in vista del ponte di Ognissanti le autorità locali stanno studiando la possibilità di estendere atutte le comunità autonome la chiusura totale già in vigore Navarra, La Rioja, Aragona, Asturie e Paesi Baschi. In entrambi i Paesi l’aumento dei contagi si sta pesantemente riversando sul sistema sanitario, ma a preoccupare è anche il picco di 367registrato nelle ultime 24 ore nel Regno Unito. Si tratta del numero quotidiano nettamente più elevato dall’epoca della prima ondata dei mesi scorsi.– Come spesso accade dopo il weekend, sono stati ...

petergomezblog : #Coronavirus, nuovo record in Francia: 52mila casi in 24 ore. Spagna vara stato d’emergenza e coprifuoco. Berlino,… - RaiNews : La protesta contro l'incapacità del governo di rafforzare il sistema sanitario duramente provato dalla pandemia di… - ItalyinSPA : #COVID19 | Considerato l’aggravarsi della situazione in #Europa, si raccomanda ai connazionali di evitare viaggi se… - zazoomblog : Coronavirus “Spagna e Francia non escludono il lockdown”. In Uk 367 morti. Francia: quasi 1.500 ricoveri in più e 2… - antoninobill : Coronavirus, “Spagna e Francia non escludono il lockdown”. In Uk 367 morti. Francia: quasi 1.500 ricoveri in più e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “Spagna Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera