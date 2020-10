Coronavirus | Rosato | ' non teniamo piedi in due staffe ma pensiamo a italiani'

(Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - “Zingaretti ha il problema di tenere unito il suo partito, quindi trovare un nemico in maggioranza è sempre utile. Noi nonin due, il nostro lavoro è rappresentare gli interessi degli". Lo ha affermato Ettore, presidente di Italia viva, intervenendo ai microfoni della trasmissione “L'Italia s'è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. "Noi -ha aggiunto- abbiamo detto subito che eravamo contrari alle decisioni che si stavano prendendo e rimaniamo contrari. Il dpcm è un atto del presidente del Consiglio, non possiamo interferire, ma ribadiamo che siamo contrari rispetto ad alcune decisioni. Zingaretti dovrebbe spiegarci perché ...

(Adnkronos) - Per Rosato "non si può scaricare la responsabilità delle inefficienze dello Stato su ristoranti, palestre, teatri e cinema. Un imprenditore mi ha scritto: tutte le cene di lavoro che ...