Coronavirus, Ricciardi: “Lockdown necessario per Milano e Napoli”. Pregliasco frena: “Aspettare 15 giorni” (Di martedì 27 ottobre 2020) “A Milano e Napoli uno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l’autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo. In queste aree il lockdown è necessario, in altre aree del Paese no”. Dopo gli appelli lanciati nei giorni scorsi, il consigliere del ministero della Salute, Walter Ricciardi, torna ribadire la necessità di misure ancora più stringenti rispetto all’ultimo dpcm varato dal governo. Il motivo è che “ci sono delle aree del Paese dove la trasmissione è esponenziale e le ultime restrizioni adottate, che possono essere efficaci nel resto del territorio, in quelle zone non bastano a fermare il contagio“. Ricciardi replica anche alle critiche di Matteo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) “Ae Napoli uno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l’autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo. In queste aree il lockdown è, in altre aree del Paese no”. Dopo gli appelli lanciati nei giorni scorsi, il consigliere del ministero della Salute, Walter, torna ribadire la necessità di misure ancora più stringenti rispetto all’ultimo dpcm varato dal governo. Il motivo è che “ci sono delle aree del Paese dove la trasmissione è esponenziale e le ultime restrizioni adottate, che possono essere efficaci nel resto del territorio, in quelle zone non bastano a fermare il contagio“.replica anche alle critiche di Matteo ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ricciardi: 'E' necessario un altro lockdown' #Coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Covid, Ricciardi: 'Le misure del Dpcm non sono sufficienti' #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ricciardi: a Milano e Napoli il lockdown è necessario #coronavirusitalia - fattoquotidiano : Coronavirus, Ricciardi: “Lockdown necessario per Milano e Napoli”. Pregliasco frena: “Aspettare 15 giorni” - twittopolis : Coronavirus, Ricciardi: “Lockdown necessario per Napoli e Milano. Si può prendere il virus anche al bar' A Genova… -