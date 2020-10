Coronavirus | Ricciardi chiede il lockdown per Milano Il sindaco Sala | «Abbiamo 10 giorni per decidere» Fontana | «Non ci sono le condizioni»

(Di martedì 27 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)Si fa sempre più acceso il dibattito su una chiusura mirata di. Questa mattina il consigliere del ministro della Salute, Walter, ha chiesto che venga imposto unsia nel capoluogo lombardo che a Napoli. Parlando delle due città,ha detto che «uno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l’autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo. In queste aree ilè necessario, in altre aree del Paese no». L’ex presidente dell’Iss ha spiegato che «cidelle aree del Paese dove la trasmissione è esponenziale e le ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ricciardi

Decessi per Covid-19 ridotti in questo inizio di seconda ondata ... Salute nelle Regioni Italiane coordinato dal Professor Walter Ricciardi, Direttore dell’Osservatorio e Ordinario di Igiene ...Coronavirus, il bollettino di oggi dell ... per un totale di 9.907. Ricciardi, lockdown necessario per Napoli e Milano “A Milano e Napoli uno può prendere il Covid entrando al bar, al ...