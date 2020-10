Coronavirus, Ricciardi: «A Milano e Napoli è necessario il lockdown» (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)«A Milano e Napoli uno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l’autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo. In queste aree il lockdown è necessario, in altre aree del Paese no». Walter Ricciardi, ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute, torna a chiedere dei lockdown mirati nelle zone dove il virus circola di più, perché «ci sono delle aree del Paese dove la trasmissione è esponenziale e le ultime restrizioni adottate, che possono essere efficaci nel resto del territorio, in quelle zone non bastano a ... Leggi su open.online (Di martedì 27 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)«Auno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l’autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo. In queste aree il, in altre aree del Paese no». Walter, ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute, torna a chiedere deimirati nelle zone dove il virus circola di più, perché «ci sono delle aree del Paese dove la trasmissione è esponenziale e le ultime restrizioni adottate, che possono essere efficaci nel resto del territorio, in quelle zone non bastano a ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ricciardi: a Milano e Napoli il lockdown è necessario #coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ricciardi: 'E' necessario un altro lockdown' #Coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Covid, Ricciardi: 'Le misure del Dpcm non sono sufficienti' #coronavirus - LiaColombo1 : #Coronavirus, Ricciardi: “Lockdown necessario per Napoli e Milano. Si può prendere il virus anche al bar”. (e si p… - soniabetz1 : RT @LaNotiziaTweet: Coronavirus, #Ricciardi: '#Lockdown necessario a #Milano e #Napoli. In queste aree la trasmissione è esponenziale e ci… -