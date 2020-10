**Coronavirus: Renzi, 'per scuola tamponi e trasporti non banchi a rotelle'** (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "I professori e gli studenti sono bravissimi ma la scuola sta pagando la mancanza di organizzazione, dai trasporti alla mancanza dei tamponi rapidi. Servono i test, non i banchi a rotelle". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi. Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "I professori e gli studenti sono bravissimi ma lasta pagando la mancanza di organizzazione, daialla mancanza deirapidi. Servono i test, non i". Lo scrive su Facebook Matteo

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Renzi: 'Chiederemo a Conte di modificare il Dpcm' #CORONAVIRUS - GoSolar01 : RT @Banto000: #Renzi e #ItaliaViva sono parte integrante dell'irresponsabilità della nostra classe politica #COVID__19 #Covid_19 #coronav… - Banto000 : #Renzi e #ItaliaViva sono parte integrante dell'irresponsabilità della nostra classe politica #COVID__19 #Covid_19… - TV7Benevento : Coronavirus: Renzi, 'Dpcm siano su basi scientifiche non su emozioni passeggere'... - TV7Benevento : **Coronavirus: Renzi, 'per scuola tamponi e trasporti non banchi a rotelle'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Renzi Coronavirus, Renzi: "Chiederemo a Conte di modificare il Dpcm" TGCOM Coronavirus: Renzi, 'da un mese aspettiamo tavolo maggioranza'

E a chi ci chiede: dite queste cose al tavolo di maggioranza ricordo che stiamo aspettando da oltre un mese il tavolo politico che abbiamo chiesto e che sarà convocato dopo gli Stati generali dei ...

Sondaggio: nuovo DPCM, è giusto penalizzare i lavoratori per tutelare la salute?

Con il riacutizzarsi dell’emergenza coronavirus, anche in Italia torna tristemente d ... Tornano così d’attualità le parole pronunciate da Matteo Renzi durante la prima ondata “non dobbiamo morire di ...

E a chi ci chiede: dite queste cose al tavolo di maggioranza ricordo che stiamo aspettando da oltre un mese il tavolo politico che abbiamo chiesto e che sarà convocato dopo gli Stati generali dei ...Con il riacutizzarsi dell’emergenza coronavirus, anche in Italia torna tristemente d ... Tornano così d’attualità le parole pronunciate da Matteo Renzi durante la prima ondata “non dobbiamo morire di ...