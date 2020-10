Coronavirus: proteste e disordini in strada, ristoratori Milano si dissociano (Di martedì 27 ottobre 2020) Milano, 27 ott. (Adnkronos) - I ristoratori di Milano, che ieri avevano pretestato pacificamente fuori dalla prefetture, si dissociano "con forza" da quanto accaduto ieri sera tra Buenos Aires e Repubblica, con le violente manifestazioni che hanno portato alla denuncia di 28 persone. Il Comitato della Ristorazione (bar, pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie) di Milano e Provincia ha inviato una lettera a questore, prefetto e al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per segnalare che "nessun rappresentate diretto o indiretto del settore ha preso parte ad alcun disordine". Il settore, dice la missiva, "si è sempre distinto per responsabilità e come dimostrano gli incontri avvenuti in passato con i nostri rappresentati a Palazzo Marino cosi come ieri in Prefettura, ha sempre ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020), 27 ott. (Adnkronos) - Idi, che ieri avevano pretestato pacificamente fuori dalla prefetture, si"con forza" da quanto accaduto ieri sera tra Buenos Aires e Repubblica, con le violente manifestazioni che hanno portato alla denuncia di 28 persone. Il Comitato della Ristorazione (bar, pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie) die Provincia ha inviato una lettera a questore, prefetto e al sindaco di, Giuseppe Sala, per segnalare che "nessun rappresentate diretto o indiretto del settore ha preso parte ad alcun disordine". Il settore, dice la missiva, "si è sempre distinto per responsabilità e come dimostrano gli incontri avvenuti in passato con i nostri rappresentati a Palazzo Marino cosi come ieri in Prefettura, ha sempre ...

petergomezblog : #Coronavirus, nuovo record in Francia: 52mila casi in 24 ore. Spagna vara stato d’emergenza e coprifuoco. Berlino,… - Corriere : Proteste e scontri, da Torino a Catania cittadini in piazza contro le misure anti-Covid - Corriere : Le proteste in piazza di ristoratori, negozianti e cittadini contro il Dpcm: «È la fine, chiuderemo» - CharlieCK2014 : RT @Libero_official: Il virologo Giorgio #Palù a #Quartarepubblica: 'Più alto il rischio di morire di fame che di #Covid'. Il dato sulla le… - Diego_Bruno80 : RT @Libero_official: Il virologo Giorgio #Palù a #Quartarepubblica: 'Più alto il rischio di morire di fame che di #Covid'. Il dato sulla le… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus proteste Coronavirus ultime notizie, oggi in Cdm il decreto Ristori. Scontri a Milano e Torino contro il nuovo Dpcm Fanpage.it Pescina, ambulatorio Asl per le vaccinazioni chiuso per tre giorni. Servizio non garantito e proteste dei cittadini

dopo l’accertamento del transito al suo interno di un caso risultato positivo al Covid-19, e la mancata individuazione di un altro luogo dove poter eseguire le vaccinazioni prenotate fanno montare la ...

Coronavirus: proteste e disordini in strada, ristoratori Milano si dissociano

Milano, 27 ott. (Adnkronos) - I ristoratori di Milano, che ieri avevano pretestato pacificamente fuori dalla prefetture, si dissociano "con forza" da quanto accaduto ieri sera tra Buenos Aires e ...

dopo l’accertamento del transito al suo interno di un caso risultato positivo al Covid-19, e la mancata individuazione di un altro luogo dove poter eseguire le vaccinazioni prenotate fanno montare la ...Milano, 27 ott. (Adnkronos) - I ristoratori di Milano, che ieri avevano pretestato pacificamente fuori dalla prefetture, si dissociano "con forza" da quanto accaduto ieri sera tra Buenos Aires e ...