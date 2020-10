Coronavirus, positivo il presidente della Fifa Gianni Infantino: è in autoisolamento (Di martedì 27 ottobre 2020) È positivo al Covid-19 anche il presidente della Fifa Gianni Infantino. Dopo aver fatto il tampone, il numero uno del calcio mondiale, che al momento presenta sintomi lievi, si è subito messo in autoisolamento e rimarrà in quarantena per almeno dieci giorni. Fortunatamente Infantino, di 50 anni e italo-svizzero, ha viaggiato poco durante la pandemia, anche se a settembre ha partecipato dentro le stanze della Casa Bianca alla cerimonia della storica firma tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein per i cosiddetti “accordi di Abramo”. Le persone entrate in contatto con il presidente della Federazione italiana nei giorni scorsi sono stati informate di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Èal Covid-19 anche il. Dopo aver fatto il tampone, il numero uno del calcio mondiale, che al momento presenta sintomi lievi, si è subito messo ine rimarrà in quarantena per almeno dieci giorni. Fortunatamente, di 50 anni e italo-svizzero, ha viaggiato poco durante la pandemia, anche se a settembre ha partecipato dentro le stanzeCasa Bianca alla cerimoniastorica firma tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein per i cosiddetti “accordi di Abramo”. Le persone entrate in contatto con ilFederazione italiana nei giorni scorsi sono stati informate di ...

trash_italiano : GERRY NON FACCIAMO SCHERZI EH | Gerry Scotti positivo al Coronavirus, l’annuncio del conduttore su Instagram - ilpost : Cosa fare se hai avuto contatti con un positivo al coronavirus - ilpost : Spiegato con un praticissimo diagramma di flusso - clikservernet : Coronavirus, positivo il presidente della Fifa Gianni Infantino: è in autoisolamento - Noovyis : (Coronavirus, positivo il presidente della Fifa Gianni Infantino: è in autoisolamento) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivo Coronavirus. Positivo vicepresidente commissione Ue Schinas Rai News In Sicilia 860 nuovi casi di coronavirus e 10 decessi

ROMA (ITALPRESS) - Sono 860 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, 292 in piu' rispetto ai casi fatti registrate ieri. Sale ...

Coronavirus Piemonte, 2.458 contagi e 13 morti

Sono 13 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi. Il totale è ora 4286 deceduti risultati positivi al virus, ...

ROMA (ITALPRESS) - Sono 860 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, 292 in piu' rispetto ai casi fatti registrate ieri. Sale ...Sono 13 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi. Il totale è ora 4286 deceduti risultati positivi al virus, ...