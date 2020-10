TV7Benevento : Coronavirus: Pisapia, 'ristori subito, violenza non può essere tollerata'... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Pisapia

SardiniaPost

Gli aiuti economici annunciati devono arrivare subito. Come promesso”. Lo sottolinea l’europarlamentare Giuliano Pisapia su Fb. “I cittadini e le piccole imprese devono diventare centrali in questo ...L'INIZIATIVAPORDENONE Un appello al Parlamento Europeo affinché discuta sanzioni verso l'Iran così come avvenuto per Lukashenko. È la richiesta che si alza da Pordenone dall'attivista ...