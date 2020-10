Coronavirus, oggi in Italia 221 morti e 21.994 nuovi casi: scende la percentuale di positivi sui tamponi (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb.

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 ottobre: 17.012 nuovi casi e 141 morti - you_trend : ?? #Coronavirus, l'indice di gravità elaborato da YouTrend oggi è a 57 su 100, lo stesso livello dell'8 marzo scorso… - you_trend : ?? #Coronavirus, ancora in crescita l'indice di gravità elaborato da YouTrend: oggi è a 57 su 100, mentre ieri era a… - you_trend : ?? #Coronavirus, non si ferma la crescita dell'indice di gravità elaborato da YouTrend, che oggi tocca quota 60 su 1… - occhio_notizie : #Codìvid, la curva dei #contagi non si abbassa: i #dati di oggi in #Italia -