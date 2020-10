Coronavirus: nelle ultime 24 ore altri 21.994 nuovi contagi e 221 morti in più nel Paese (Di martedì 27 ottobre 2020) Sicuramente la situazione è ancora ‘più o meno’ sono controllo, e si attendono con ansia i frutti – da qui a 3 settimane – di queste ultime misure interne al recente Dpcm, tuttavia, come vedremo, a leggere i numeri c’è comunque da impallidire. nelle ultime 24 ore infatti, in Italia sono stati eseguiti oltre 174mila tamponi e, lo screening ha rivelato altri 21.994 nuovi contagi di Covid-19. Va però ‘doverosamente’ ricordato che contagiati non significa ‘malati’. Vi sono infatti diverse situazioni, come i solo positivi, gli asintomatici, ecc. Nessuna regione a zero contagi, la Lombardia tocca il record: 5.035 nuovi casi Premesso che nessuna regione italiana ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 ottobre 2020) Sicuramente la situazione è ancora ‘più o meno’ sono controllo, e si attendono con ansia i frutti – da qui a 3 settimane – di questemisure interne al recente Dpcm, tuttavia, come vedremo, a leggere i numeri c’è comunque da impallidire.24 ore infatti, in Italia sono stati eseguiti oltre 174mila tamponi e, lo screening ha rivelato21.994di Covid-19. Va però ‘doverosamente’ ricordato cheati non significa ‘malati’. Vi sono infatti diverse situazioni, come i solo positivi, gli asintomatici, ecc. Nessuna regione a zero, la Lombardia tocca il record: 5.035casi Premesso che nessuna regione italiana ...

