Coronavirus | Napoli la provincia più contagiata d’Italia | il bollettino

(Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dei nuovi contagi record registrati in Campania oggi (2.761), ben 2.210 riguardano ladi, la più colpita d’Italia. Seguono infatti Milano (+1.940), Torino (+1.490), Monza e Brianza (+1.362), Roma (+1.359). Acittà sono 532 i nuovi positivi registrati dall’Asl1 Centro nel consuetoquotidiano. Sono 3.172 i tamponi processati per una incidenza di positivi pari al 16,77%. Nelle ultime 24 ore nel capoluogo partenopeo sono stati accertati due decessi (per un totale di 182 dall’inizio della pandemia) e 49 persone guarite. I cittadini partenopei ricoverati in ospedale sono 231 di cui 20 in terapia intensiva. Quelli in isolamento domiciliare sono 8.199 mentre i ...