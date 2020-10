Coronavirus, marito e moglie medici muoiono nel giro di una settimana (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Coronavirus non si arresta in Italia e nel resto del mondo. Il dramma: due dottori, marito e moglie, sono morti nel giro di una settimana L’emergenza per Coronavirus è tornata a farsi sempre più aggressiva dopo un’estate tutto sommato più tranquilla. E così la situazione non è delle migliori da diverse settimane con numerose … Leggi su viagginews (Di martedì 27 ottobre 2020) Ilnon si arresta in Italia e nel resto del mondo. Il dramma: due dottori,, sono morti neldi unaL’emergenza perè tornata a farsi sempre più aggressiva dopo un’estate tutto sommato più tranquilla. E così la situazione non è delle migliori da diverse settimane con numerose …

BidellaStella : Aggiornamento: oltre a figlia in quarantena cautelativa a casa, da ieri sera anche marito in quarantena c. in casa… - thatisangie : Il marito di mia madre ha deciso che il mio ragazzo e nemmeno quello di mia sorella potranno più entrare in casa (a… - zazoomblog : Lho capito in camera da letto. Nunzia De Girolamo anche il marito Boccia ha il coronavirus. Difficile sfuggire -… - Yogaolic : RT @_DAGOSPIA_: CORONAVIRUS, ANCHE FRANCESCO BOCCIA È POSITIVO! MENO MALE CHE LA MOGLIE ERA STATA ATTENTISSIMA - saracino58 : RT @_DAGOSPIA_: CORONAVIRUS, ANCHE FRANCESCO BOCCIA È POSITIVO! MENO MALE CHE LA MOGLIE ERA STATA ATTENTISSIMA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus marito Coronavirus: marito, moglie e quattro figli in isolamento. La Asl concede un solo tampone Il Messaggero GF Vip Salemi, Bettarini e Selvaggia Roma: ecco chi ha il Covid

Saltato l'ingresso nella Casa più spiata d'Italia dei tre concorrenti a causa di una caso di contagio tra loro: ecco di chi si tratta ...

Covid, il vice sindaco Franzetti positivo: “Sono senza forze, ma almeno non c’è più la febbre”

Come delegata ai Servizi sociali, il vice sindaco di Verbania Marinella Franzetti è sempre in prima linea nell’aiutare chi ha bisogno. Adesso è costretta a fermarsi, colpita dal coronavirus. Come si s ...

Saltato l'ingresso nella Casa più spiata d'Italia dei tre concorrenti a causa di una caso di contagio tra loro: ecco di chi si tratta ...Come delegata ai Servizi sociali, il vice sindaco di Verbania Marinella Franzetti è sempre in prima linea nell’aiutare chi ha bisogno. Adesso è costretta a fermarsi, colpita dal coronavirus. Come si s ...