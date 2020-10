Coronavirus: Marcucci, ‘capienza mezzi pubblici al 50% come in Toscana’ (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articolo Coronavirus: Marcucci, ‘capienza mezzi pubblici al 50% come in Toscana’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 ottobre 2020) L'articolo, ‘capienzaal 50%in Toscana’ CalcioWeb.

TV7Benevento : Coronavirus: Marcucci, 'capienza mezzi pubblici al 50% come in Toscana'... - cri_marcucci : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: UNITA’ CRISI LAZIO, ‘NUOVO DRIVE DELLA ASL ROMA 3 PRESSO LUNGA SOSTA DI FIUMICINO’ DUE LE POSTAZIONI PER TAM… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Marcucci Coronavirus: Marcucci, 'capienza mezzi pubblici al 50% come in Toscana' Il Tempo Coronavirus: Marcucci, 'capienza mezzi pubblici al 50% come in Toscana'

E' un precedente virtuoso, che mi auguro sia preso a modello dalle altre Regioni e dalla ministra De Micheli. Il governo deve mettere in campo un intervento straordinario proprio su questo tema". Lo ...

"Il nostro hotel ospiterà ancora positivi al Covid"

Una sola struttura alberghiera ha risposto all’avviso del’Ats di Bergamo per rendersi disponibile ad ospitare persone positive al Coronavirus che non possono effettuare, per varie ragioni, la quarante ...

E' un precedente virtuoso, che mi auguro sia preso a modello dalle altre Regioni e dalla ministra De Micheli. Il governo deve mettere in campo un intervento straordinario proprio su questo tema". Lo ...Una sola struttura alberghiera ha risposto all’avviso del’Ats di Bergamo per rendersi disponibile ad ospitare persone positive al Coronavirus che non possono effettuare, per varie ragioni, la quarante ...