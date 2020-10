Coronavirus, l’appello delle compagnie aeree italiane al Governo: si sblocchino i fondi stanziati (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Massima rapidità per lo sblocco dei fondi finalizzati all’aiuto del settore del trasporto aereo e già approvati con il decreto Rilancio. È quanto chiedono le compagnie aeree private italiane Air Dolomiti, Blue Panorama Airlines e Neos al Governo italiano in una nota. Il Governo, e successivamente il Parlamento, hanno infatti approvato un intervento complessivo pari a 130 milioni di euro a sostegno delle compagnie aeree private italiane. Tali fondi, denunciano le compagnie aeree, ad oggi, non sono stati distribuiti. Nell’ottobre 2020 il Governo italiano ha inviato la notifica alla commissione europea ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Massima rapidità per lo sblocco deifinalizzati all’aiuto del settore del trasporto aereo e già approvati con il decreto Rilancio. È quanto chiedono leprivateAir Dolomiti, Blue Panorama Airlines e Neos alitaliano in una nota. Il, e successivamente il Parlamento, hanno infatti approvato un intervento complessivo pari a 130 milioni di euro a sostegnoprivate. Tali, denunciano le, ad oggi, non sono stati distribuiti. Nell’ottobre 2020 ilitaliano ha inviato la notifica alla commissione europea ...

