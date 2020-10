Coronavirus, la Spagna tassa i ricchi per finanziare la Sanità e migliorare i sussidi. Mentre rinuncia ai prestiti europei (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)La paura dei debiti con l’Unione europea fa fare un altro passo in avanti a Podemos nelle trattative per la finanziaria. La nuova ondata di Coronavirus in Spagna ha spinto Pedro Sanchez (Psoe) e Pablo Iglesias ad agire per rifinanziare la Sanità attraverso nuove strategie d’imposta. Le misure contenute nella bozza della Legge di Bilancio prevedono un aumento delle imposte sui grandi gruppi aziendali, che sale di un punto per le società con un patrimonio di oltre 10 milioni di euro. Inoltre, sono state aumentate di due punti le imposte sui redditi delle superiori a 200 mila euro. Iglesias, secondo vicepresidente del governo, ha annunciato i punti chiave. «Stiamo per stanziare 3,064 miliardi di euro sulla Sanità ( il ... Leggi su open.online (Di martedì 27 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)La paura dei debiti con l’Unione europea fa fare un altro passo in avanti a Podemos nelle trattative per la finanziaria. La nuova ondata diinha spinto Pedro Sanchez (Psoe) e Pablo Iglesias ad agire per rila Sanità attraverso nuove strategie d’imposta. Le misure contenute nella bozza della Legge di Bilancio prevedono un aumento delle imposte sui grandi gruppi aziendali, che sale di un punto per le società con un patrimonio di oltre 10 milioni di euro. Inoltre, sono state aumentate di due punti le imposte sui redditi delle superiori a 200 mila euro. Iglesias, secondo vicepresidente del governo, ha annunciato i punti chiave. «Stiamo per stanziare 3,064 miliardi di euro sulla Sanità ( il ...

