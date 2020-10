Coronavirus, la situazione nelle terapie intensive: in Umbria occupato il 44% dei posti letto, in Calabria solo il 6%. Tutti i DATI Regione per Regione (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb.

Adnkronos : #Coronavirus Italia, #Burioni: 'Situazione è grave' - repubblica : Coronavirus, la situazione dell'epidemia in Italia con Brusaferro e Rezza - MediasetTgcom24 : Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi #ITALIA - Yogaolic : Bollettino coronavirus: 5mila contagi in #Lombardia, boom di ricoveri. Ecco la situazione - kategullo75 : RT @AntonioFL97: @Adnkronos Non fatevi ingannare! Non raccontano mai i numeri. La situazione non è quella che raccontano questi bugiardi. N… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus situazione Coronavirus, l’analisi della situazione epidemiologica in Italia: la diretta tv con Silvio Brusaferro e… Il Fatto Quotidiano "In Lombardia serve il lockdown, siamo vicini al collasso": i pronto soccorso lanciano l'allarme

Consueto aggiornamento sulla situazione della pandemia da Covid-19, con i dati ufficiali diffusi dal Ministero della Salute. Bertolini ribadisce che la situazione dei pronto soccorso a livello ...

Coronavirus, nuovo ospedale da campo a Nuoro

La struttura, un completo e attrezzato reparto Covid con 20 posti letto, è in allestimento davanti all'ospedale del capoluogo ...

Consueto aggiornamento sulla situazione della pandemia da Covid-19, con i dati ufficiali diffusi dal Ministero della Salute. Bertolini ribadisce che la situazione dei pronto soccorso a livello ...La struttura, un completo e attrezzato reparto Covid con 20 posti letto, è in allestimento davanti all'ospedale del capoluogo ...