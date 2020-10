Coronavirus, la Lombardia torna sopra i 5mila nuovi casi. +29 persone in terapia intensiva (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)Il bollettino del 27 ottobre Dopo la discesa di ieri, a seguito del calo di tamponi nel weekend, i casi da Coronavirus in Lombardia tornano a crescere. Nelle ultime 24 ore la Regione ha registrato 5.035 contagi, contro i +3.570 di lunedì. Il numero delle vittime sono invece +58, ieri +17, per un totale di 17.310 decessi. Le persone ricoverate nell’ultima giornata sono state +256, portando così il totale a 2.715. Le terapie intensive sono aumentate di 29 unità. Il bilancio è ora di 271. Il numero delle persone guarite e/ o dimesse è di 90.774, +418. Nelle ultime 24 ore il numero di tamponi effettuato è di 29.960, contro i 21.324 di ieri. Milano registra 1.940 ... Leggi su open.online (Di martedì 27 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)Il bollettino del 27 ottobre Dopo la discesa di ieri, a seguito del calo di tamponi nel weekend, idainno a crescere. Nelle ultime 24 ore la Regione ha registrato 5.035 contagi, contro i +3.570 di lunedì. Il numero delle vittime sono invece +58, ieri +17, per un totale di 17.310 decessi. Lericoverate nell’ultima giornata sono state +256, portando così il totale a 2.715. Le terapie intensive sono aumentate di 29 unità. Il bilancio è ora di 271. Il numero delleguarite e/ o dimesse è di 90.774, +418. Nelle ultime 24 ore il numero di tamponi effettuato è di 29.960, contro i 21.324 di ieri. Milano registra 1.940 ...

