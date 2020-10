Coronavirus, la conferenza stampa del ministero della Salute. Rezza: «Aumento marcato dei casi ma terapie intensive sotto controllo» (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)«L’Aumento dei casi è marcato, ma le terapie intensive sono sotto controllo». Così il Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, in una conferenza stampa con il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. Rezza e Brusaferro hanno fatto il punto sulla situazione epidemiologica in Italia, messa a dura prova dal Coronavirus. Negli ultimi giorni, infatti, i dati sono diventati sempre più preoccupanti: nelle ultime 24 ore i nuovi contagi ... Leggi su open.online (Di martedì 27 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)«L’dei, ma lesono». Così il Direttore GeneralePrevenzione del, Giovanni, in unacon il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.e Brusaferro hanno fatto il punto sulla situazione epidemiologica in Italia, messa a dura prova dal. Negli ultimi giorni, infatti, i dati sono diventati sempre più preoccupanti: nelle ultime 24 ore i nuovi contagi ...

