Coronavirus, Italia: oggi i morti sono oltre 200, i contagi quasi 22mila (Di martedì 27 ottobre 2020) Tornano a spaventare in queste ore i numeri del contagio di Coronavirus. Si attesta alto sopra i 20mila casi il dato che si riferisce ai nuovi casi positivi registrati in 24 ore ma ad attirare l’attenzione oggi è il numero delle vittime, tornato a salire oltre una soglia che da tempo l’Italia non vedeva superare. Gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino della Protezione Civile del 27 ottobre. quasi 22mila nuovi contagi e oltre 200 morti: i numeri delle ultime 24 ore I nuovi casi positivi sono più di 21mila e i morti, in 24 ore, hanno superato i 200: nello specifico, secondo ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Tornano a spaventare in queste ore i numeri delo di. Si attesta alto sopra i 20mila casi il dato che si riferisce ai nuovi casi positivi registrati in 24 ore ma ad attirare l’attenzioneè il numero delle vittime, tornato a salireuna soglia che da tempo l’non vedeva superare. Gli ultimi aggiornamenti sull’emergenzainnel bollettino della Protezione Civile del 27 ottobre.nuovi200: i numeri delle ultime 24 ore I nuovi casi positivipiù di 21mila e i, in 24 ore, hanno superato i 200: nello specifico, secondo ...

