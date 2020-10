Coronavirus Italia, bollettino del 27 ottobre: 21.994 nuovi casi su 174.398 tamponi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sono 21.994 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in 24 ore in Italia, in forte aumento rispetto ai 17.012 di ieri. Sono molti di più anche i tamponi eseguiti: 174.398, mentre ieri erano stati 124.686. Sono 221 i morti, 127 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 27 ottobre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 5.035, poi la Campania con 2.761 e il Piemonte con 2.458. Sale il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: a oggi ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sono 21.994 icontagi daregistrati in 24 ore in, in forte aumento rispetto ai 17.012 di ieri. Sono molti di più anche ieseguiti: 174.398, mentre ieri erano stati 124.686. Sono 221 i morti, 127 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 27sulla situazionein(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). Isono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 5.035, poi la Campania con 2.761 e il Piemonte con 2.458. Sale il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: a oggi ...

