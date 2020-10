Adnkronos : #Coronavirus, #Ismea: 'Con restrizioni ristorazione perde 41 mld' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ismea

Genova24.it

(Adnkronos) - Le nuove misure adottate dal governo per l'emergenza coronavirus che interessano la ristorazione ... nuove iniziative che limiteranno l'attività di ristoranti e bar, l'Ismea stima, per ...Le nuove misure adottate dal Governo per l`emergenza coronavirus che interessano la ristorazione, impatteranno su un settore già provato duramente dal lockdown totale della primavera scorsa e solo in ...