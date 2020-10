Coronavirus in Toscana, il neo assessore alla sanità rassicura: «Potenziamo il sistema, fra 10 giorni la curva dei contagi scenderà» (Di martedì 27 ottobre 2020) La prima intervista di Simone Bezzini: «Creeremo tre maxi centrali del tracciamento. Poi autonomia ai sindaci sulle restrizioni». Ecco le sue previsioni Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 27 ottobre 2020) La prima intervista di Simone Bezzini: «Creeremo tre maxi centrali del tracciamento. Poi autonomia ai sindaci sulle restrizioni». Ecco le sue previsioni

regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #26ottobre ?? 2171 nuovi casi ?? 13122 tamponi ?? 889 ricoverati (+64 da ieri) ?? 110 te… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Tamponi e test rapidi, niente più code né attese. Con il numero di ricetta elettronica è poss… - regionetoscana : #covid19 Dati in Toscana, 19 ottobre ?? 986 nuovi casi ?? 7.178 tamponi eseguiti ?? 511 ricoverati ?? 62 terapia i… - ExPartibus : Coronavirus Toscana: definite le strutture per gestione emergenza - - pietro_riccio : Coronavirus Toscana: definite le strutture per gestione emergenza - -