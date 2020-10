Coronavirus, in Italia nuovo record di casi: 21.994 (+5,04%), 221 decessi, +10% le terapie intensive e oltre 174mila tamponi (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono 21.994 i nuovi contagi giornalieri in Italia. Il dato fa segnare un nuovo record dopo i poco più che 17mila casi di lunedì. L’incremento rispetto al giorno precedente... Leggi su ilsole24ore (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono 21.994 i nuovi contagi giornalieri in. Il dato fa segnare undopo i poco più che 17miladi lunedì. L’incremento rispetto al giorno precedente...

ilpost : Nella sua nuova rilevazione l’ISTAT conferma sostanzialmente quanto aveva già misurato: tra marzo e aprile in Itali… - giorgio_gori : L’Istat conferma: tra marzo e aprile in Italia ci sono stati circa 48mila decessi in più rispetto alla media degli… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 ottobre: 17.012 nuovi casi e 141 morti - Ladonnacolcapp1 : @doluccia16 Certo la gente è incazzata devono fare la reclame! - ForzAzzurri1926 : Coronavirus, il bollettino del 27 ottobre -