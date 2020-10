Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di martedì 27 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 ottobre In diminuzione (come ogni lunedì) il numero dei positivi e dei tamponi in Italia. Sono 17.012 i casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di quasi 125mila tamponi. La Lombardia (+3.750) è la regione con più contagi, poi Toscana (+2.171) e Campania (+1.981). Ritorna a salire il dato dei decessi (+141) e la pressione ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 ottobre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 26 ottobre In diminuzione (come ogni lunedì) il numero dei positivi e dei tamponi in. Sono 17.012 i casi registrati nelle24 ore a fronte di quasi 125mila tamponi. La Lombardia (+3.750) è la regione con più contagi, poi Toscana (+2.171) e Campania (+1.981). Ritorna a salire il dato dei decessi (+141) e la pressione ...

