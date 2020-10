Coronavirus in Italia. Disordini a Torino, due poliziotti feriti. Negozi saccheggiati e vetrine distrutte: 7 arresti (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ULTIME NOTIZIE – Continuano ad aumentare i nuovi casi di Coronavirus in Italia: nell’ultimo giorno, infatti, sono stati registrati 17.012 nuovi contagi e 141 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, martedì 27 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Disordini a Torino, due poliziotti feriti. Negozi saccheggiati e vetrine distrutte: 7 arresti – Due poliziotti sono rimasti feriti ... Leggi su tpi (Di martedì 27 ottobre 2020)in, le ultime notizie di oggiULTIME NOTIZIE – Continuano ad aumentare i nuovi casi diin: nell’ultimo giorno, infatti, sono stati registrati 17.012 nuovi contagi e 141 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sulindi oggi, martedì 27 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 –, due: 7– Duesono rimasti...

