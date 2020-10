Coronavirus, in Francia quasi 1.500 ricoveri in più e 257 morti. “Germania verso i 20mila casi al giorno”. In Russia ristoranti chiusi dalle 23 (Di martedì 27 ottobre 2020) Si fa sempre più critica la situazione sanitaria in Ue e nel mondo. In Francia, come spesso accade dopo il weekend, sono stati registrati 26.771 nuovi casi lunedì, in forte calo rispetto ai 52mila di domenica. I morti però arrivano a quota 257, portando il totale dall’inizio dell’epidemia a 35.018. Aumentano anche i pazienti in terapia intensiva, 2.770 (+186 rispetto a ieri), e i ricoverati, 17.784 (+1.307). Numeri che, secondo France Info, stanno portando gli ospedali sempre più verso il punto di non ritorno. Il centro ospedaliero universitario di Tolosa, ad esempio, ha i reparti Covid già saturi e non possono più accogliere altri pazienti. “Bisogna aspettarsi decisioni difficili“: ha dichiarato il ministro francese dell’Interno, Gérald ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Si fa sempre più critica la situazione sanitaria in Ue e nel mondo. In, come spesso accade dopo il weekend, sono stati registrati 26.771 nuovilunedì, in forte calo rispetto ai 52mila di domenica. Iperò arrivano a quota 257, portando il totale dall’inizio dell’epidemia a 35.018. Aumentano anche i pazienti in terapia intensiva, 2.770 (+186 rispetto a ieri), e i ricoverati, 17.784 (+1.307). Numeri che, secondo France Info, stanno portando gli ospedali sempre piùil punto di non ritorno. Il centro ospedaliero universitario di Tolosa, ad esempio, ha i reparti Covid già saturi e non possono più accogliere altri pazienti. “Bisogna aspettarsi decisioni difficili“: ha dichiarato il ministro francese dell’Interno, Gérald ...

petergomezblog : #Coronavirus, nuovo record in Francia: 52mila casi in 24 ore. Spagna vara stato d’emergenza e coprifuoco. Berlino,… - repubblica : Coronavirus, la Francia verso un nuovo lockdown totale [dalla nostra corrispondente Anais Ginori] [aggiornamento de… - petergomezblog : #Coronavirus, il Comitato scientifico in #Francia: “La seconda ondata più grave della prima, si va verso i 100mila… - _Sazed : RT @mazzettam: In Francia è Panic Mode /ON #coronavirus #COVID19 - mazzettam : In Francia è Panic Mode /ON #coronavirus #COVID19 -