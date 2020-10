Coronavirus, in Francia 523 morti in un giorno. Domani sera Macron parla alla nazione: per annunciare 4 fine settimana di lockdown? (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)Ventiquattro ore soltanto e poi per la Francia potrebbero arrivare nuove restrizioni volte ad arginare l’impennata di contagi da Coronavirus delle ultime settimane. Tra i paesi europei più colpiti dalla pandemia, due giorni fa la Francia ha sfondato il tetto dei 50 mila nuovi positivi in un giorno, un record per un Paese europeo. Solo oggi si sono registrati 523 morti e 33.417 nuovi casi di contagio. October 27, 2020 Per tentare di contenere l’incremento di positivi, che sembra essere ormai fuori controllo, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un messaggio alla nazione per Domani alle 20. Tra le ... Leggi su open.online (Di martedì 27 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)Ventiquattro ore soltanto e poi per lapotrebbero arrivare nuove restrizioni volte ad arginare l’impennata di contagi dadelle ultime settimane. Tra i paesi europei più colpiti dpandemia, due giorni fa laha sfondato il tetto dei 50 mila nuovi positivi in un, un record per un Paese europeo. Solo oggi si sono registrati 523e 33.417 nuovi casi di contagio. October 27, 2020 Per tentare di contenere l’incremento di positivi, che sembra essere ormai fuori controllo, il presidente francese Emmanuelha annunciato un messaggioperalle 20. Tra le ...

