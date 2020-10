Coronavirus in Campania, i dati del 26 ottobre: 2.761 nuovi positivi (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 26 ottobre dell’unità di Crisi regionale riporta 2.761 nuovi positivi su 14.781 tamponi effettuati. Nuova impennata di contagi da Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore: sono 2.761 i positivi di cui 238 emersi dallo screening effettuato nel comune di Arzano, in provincia di Napoli, dichiarata zona rossa … Leggi su 2anews (Di martedì 27 ottobre 2020)in: il bollettino di ieri 26dell’unità di Crisi regionale riporta 2.761su 14.781 tamponi effettuati. Nuova impennata di contagi dainnelle ultime 24 ore: sono 2.761 idi cui 238 emersi dallo screening effettuato nel comune di Arzano, in provincia di Napoli, dichiarata zona rossa …

