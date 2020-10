Coronavirus in Campania, ecco il dato di oggi, 27 ottobre 2020 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 2.761, *, di cui: Asintomatici: 2.649 Sintomatici: 112 Tamponi del giorno: 14.781 Totale positivi: 43.355 Totale tamponi: 886.553 Deceduti: 20, **, ... Leggi su avellinotoday (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Questo il bollettino di: Positivi del giorno: 2.761, *, di cui: Asintomatici: 2.649 Sintomatici: 112 Tamponi del giorno: 14.781 Totale positivi: 43.355 Totale tamponi: 886.553 Deceduti: 20, **, ...

