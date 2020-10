Coronavirus, in 24 ore quasi 22mila nuovi contagi. 221 i decessi. +127 in terapia intensiva – Il bollettino della Protezione Civile (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)Il bollettino del 27 ottobre Oggi le vittime da Coronavirus sono +221 contro i +141 di ieri e +128 del giorno prima. Il totale è di 37.700 decessi dall’inizio della pandemia, secondo il bollettino odierno della Protezione Civile e del Ministero della Salute. L’incremento dei contagi oggi è +21.944 contro i +17.012 di ieri mentre il giorno prima era stata superata la soglia dei 20mila. Il numero totale delle infezioni finora registrate è 564.778. Il numero di tamponi eseguiti nelle ultime ore è +174.398 contro i +124.686 di ieri. Il totale dei test eseguiti è 14.953.086. October 27, 2020 ... Leggi su open.online (Di martedì 27 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)Ildel 27 ottobre Oggi le vittime dasono +221 contro i +141 di ieri e +128 del giorno prima. Il totale è di 37.700dall’iniziopandemia, secondo ilodiernoe del MinisteroSalute. L’incremento deioggi è +21.944 contro i +17.012 di ieri mentre il giorno prima era stata superata la soglia dei 20mila. Il numero totale delle infezioni finora registrate è 564.778. Il numero di tamponi eseguiti nelle ultime ore è +174.398 contro i +124.686 di ieri. Il totale dei test eseguiti è 14.953.086. October 27, 2020 ...

