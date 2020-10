Coronavirus, il vaccino della speranza nel laboratori di Pomezia (Di martedì 27 ottobre 2020) I laboratori laziali potrebbero entro giugno lanciare un nuovo vaccino capace di proteggere l’organismo dal virus che sta mettendo in ginocchio il nostro paese. Fonte foto: (Pixabay)In un momento tanto delicato per il nostro paese in cui l’epidemia di Covid19 raggiunge ormai quotidianamente numeri altissimi, la rabbia sociale esplode nelle piazze e nelle strade, i lavoratori sono sfiduciati ed i cittadini terrorizzati, una luce di speranza arriva dai laboratori di ricerca di Pomezia. Proprio li, secondo gli ultimi aggiornamenti, si starebbe praticando la sperimentazione di un vaccino che potrebbe davvero cambiare le cose. L’Università di Oxford infatti, in stretta collaborazione con AstraZeneca, starebbe tentando il concepimento di un nuovo ... Leggi su chenews (Di martedì 27 ottobre 2020) Ilaziali potrebbero entro giugno lanciare un nuovocapace di proteggere l’organismo dal virus che sta mettendo in ginocchio il nostro paese. Fonte foto: (Pixabay)In un momento tanto delicato per il nostro paese in cui l’epidemia di Covid19 raggiunge ormai quotidianamente numeri altissimi, la rabbia sociale esplode nelle piazze e nelle strade, i lavoratori sono sfiduciati ed i cittadini terrorizzati, una luce diarriva daidi ricerca di. Proprio li, secondo gli ultimi aggiornamenti, si starebbe praticando la sperimentazione di unche potrebbe davvero cambiare le cose. L’Università di Oxford infatti, in stretta collaborazione con AstraZeneca, starebbe tentando il concepimento di un nuovo ...

