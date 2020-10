Coronavirus, il ruolo della vitamina D: scoperta nei pazienti ricoverati (Di martedì 27 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Nei pazienti ricoverati per Coronavirus è stata riscontrata una carenza di vitamina D. Si tratta di un nutriente importante anche per il corretto funzionamento del sistema immunitario e la sua mancanza, secondo il lavoro pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, riguarda l’80% dei pazienti presi in considerazione. Ne dà notizia l’Ansa. Condotto in Spagna … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 27 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Neiperè stata riscontrata una carenza diD. Si tratta di un nutriente importante anche per il corretto funzionamento del sistema immunitario e la sua mancanza, secondo il lavoro pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, riguarda l’80% deipresi in considerazione. Ne dà notizia l’Ansa. Condotto in Spagna … Impronta Unika.

RaiNews : “Scendiamo in piazza per evitare che passi il messaggio che i pubblici esercizi abbiano un ruolo nella diffusione d… - 1GROSSI : RT @RaiNews: “Scendiamo in piazza per evitare che passi il messaggio che i pubblici esercizi abbiano un ruolo nella diffusione del contagio… - infoitsalute : Coronavirus, il ruolo della vitamina D: scoperta nei ricoverati - SoniaLaVera : RT @RaiNews: “Scendiamo in piazza per evitare che passi il messaggio che i pubblici esercizi abbiano un ruolo nella diffusione del contagio… - Cinquantenni : #27ottobre #Coronavirus, il ruolo della #vitaminaD la scoperta nei ricoverati ecco alcuni alimenti indispensabili:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ruolo Coronavirus, il ruolo della vitamina D: scoperta nei ricoverati Virgilio Notizie Coronavirus, il ruolo della vitamina D: scoperta nei pazienti ricoverati

Coronavirus, il ruolo protettivo della vitamina D: l’ipotesi Attualmente è in corso in Gran Bretagna un ampio trial clinico per comprendere se la vitamina D abbia oppure no un ruolo protettivo contro ...

Federmanager e Vises, education e competenze valori per ripresa Paese

Gli studenti oggi rischiano di restare indietro a causa degli ostacoli della diffusione del coronavirus, con effetti discriminatori verso chi è più debole o meno abbiente. Un vaccino possibile è ...

Coronavirus, il ruolo protettivo della vitamina D: l’ipotesi Attualmente è in corso in Gran Bretagna un ampio trial clinico per comprendere se la vitamina D abbia oppure no un ruolo protettivo contro ...Gli studenti oggi rischiano di restare indietro a causa degli ostacoli della diffusione del coronavirus, con effetti discriminatori verso chi è più debole o meno abbiente. Un vaccino possibile è ...