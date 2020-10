Coronavirus, il coprifuoco non basta più: l'Europa va verso il nuovo lockdown (Di martedì 27 ottobre 2020) Il coprifuoco non basta più contro il Coronavirus e alcuni Paesi in Europa si preparano al lockdown nazionale o regionale. Un tentativo disperato di frenare la seconda ondata che sta colpendo indiscriminatamente... Leggi su feedpress.me (Di martedì 27 ottobre 2020) Ilnon; contro ile alcuni Paesi insi preparano alnazionale o regionale. Un tentativo disperato di frenare la seconda ondata che sta colpendo indiscriminatamente...

petergomezblog : #Coronavirus, nuovo record in Francia: 52mila casi in 24 ore. Spagna vara stato d’emergenza e coprifuoco. Berlino,… - ItalyinSPA : #COVID19 | Considerato l’aggravarsi della situazione in #Europa, si raccomanda ai connazionali di evitare viaggi se… - petergomezblog : #Coronavirus, in Francia 41mila nuovi casi: il doppio di ieri. Coprifuoco per 2/3 della popolazione. Germania oltre… - mmaritato : RT @GazzettaDelSud: #Coronavirus, il coprifuoco non basta più: l'#Europa va verso il nuovo #lockdown - WaterStrider9 : RT @giusvo: A maggio non volevate più stare chiusi dentro casa e vi hanno fatto uscire! Volevate andare in vacanza e vi ci hanno mandati co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus coprifuoco Coronavirus, il coprifuoco non basta più: l'Europa va verso il nuovo lockdown Gazzetta del Sud Coronavirus, record di contagi e vittime. Impennata delle terapie intensive

Tra le misure allo studio per contrastare il coronavirus in Francia, che potrebbero essere annunciate dal presidente, c’è un lockdown a livello nazionale o un coprifuoco anticipato con confinamento ...

Spagna, Sanchez proclama lo stato di emergenza

L'appello di Sanchez è chiaro: 'Restate a casa. Poi precisa: “Sappiamo già cosa fare” ha ribadito Sanchez, ma agli spagnoli dice anche: “Restate a casa il più possibile. Nella conferenza stampa Sanche ...

Tra le misure allo studio per contrastare il coronavirus in Francia, che potrebbero essere annunciate dal presidente, c’è un lockdown a livello nazionale o un coprifuoco anticipato con confinamento ...L'appello di Sanchez è chiaro: 'Restate a casa. Poi precisa: “Sappiamo già cosa fare” ha ribadito Sanchez, ma agli spagnoli dice anche: “Restate a casa il più possibile. Nella conferenza stampa Sanche ...