Coronavirus, il bollettino in Italia del 27 ottobre (Di martedì 27 ottobre 2020) Fonte: google.it Giunge nelle ultime ore il nuovo bollettino di oggi 27 ottobre, dal Ministero della Salute. I nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 21.994, rilevati sulla base di 174.398 tamponi. I nuovi contagi, infatti, sono pari al 20,68% dei nuovi casi testati. Mentre sono 221 i deceduti. Il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza è di 37.700. Sono 13.955 (+958), i ricoverati con sintomi negli ospedali Italiani. Nelle terapie intensive, invece, sono ricoverate 1.411 persone, 127 più di ieri. In isolamento domiciliare oggi sono 255.090 persone, 32.687 più di ieri. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

