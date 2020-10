Coronavirus, il bollettino della Regione Piemonte: nell'Astigiano i contagiati salgono a 3030 (Di martedì 27 ottobre 2020) Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti guariti sono complessivamente 32.092 così suddivisi su base provinciale: Alessandria 3749, Asti 1737 , Biella 1030, Cuneo 3313,... Leggi su gazzettadasti (Di martedì 27 ottobre 2020) Oggi l'Unità di Crisiha comunicato che i pazienti guariti sono complessivamente 32.092 così suddivisi su base provinciale: Alessandria 3749, Asti 1737 , Biella 1030, Cuneo 3313,...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 ottobre: 17.012 nuovi casi e 141 morti - Open_gol : ?? Con +21.994 nuovi casi, in Italia il numero di persone attualmente positive al SARS-CoV-2 sale a quota 255.090. 2… - fanpage : ULTIM'ORA Tornano a salire i contagi in Italia. Il bollettino di oggi regione per regione - GiulioTerzi : Coronavirus, il bollettino di oggi 27 ottobre: 21.994 nuovi casi, fatti 174mila tamponi. I morti so… - ApMdp : Coronavirus: 21.994 nuovi casi in Italia, con oltre 174mila tamponi, 221 vittime -