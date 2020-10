Coronavirus | i nuovi contagi sono 21 994 Le vittime salgono a 221

Leggi su dire

(Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 21.994, rilevati sulla base di 174.398 tamponi, 221 i deceduti. Il totale dei decessi dall’iniziodell’emergenza e’ di 37.700. Sono invece 1.411 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 127 in più rispetto a ieri. Ieri i contagi nelle 24 ore erano stati 17.012, su 124.686 tamponi, mentre le vittime erano state 141.