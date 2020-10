Coronavirus, i dati – Registrati 21.994 nuovi casi e 221 morti in 24 ore. Record in Campania: +2.761 contagi. Altri 127 in rianimazione (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo il lieve calo dei contagi registrato ieri per effetto del weekend (+17.012 in 24 ore con 124mila tamponi), il Coronavirus torna a correre nel nostro Paese: sono 21.994 i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 174mila tamponi effettuati. Salgono anche i morti: sono 221 le persone decedute a causa del Covid-19, in forte crescita rispetto ai 141 decessi di ieri. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute i pazienti attualmente ricoverati con sintomi sono 13.955 (+958), quelli in terapia intensiva sono 1.411 (+127). Anche oggi, quindi, i nuovi ricoveri superano quota mille. In totale salgono a 564.778 i cittadini infettati dal Sars-Cov2 nel nostro Paese dall’inizio della pandemia. 37.700 i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo il lieve calo deiregistrato ieri per effetto del weekend (+17.012 in 24 ore con 124mila tamponi), iltorna a correre nel nostro Paese: sono 21.994 iriscontrati nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 174mila tamponi effettuati. Salgono anche i: sono 221 le persone decedute a causa del Covid-19, in forte crescita rispetto ai 141 decessi di ieri. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute i pazienti attualmente ricoverati con sintomi sono 13.955 (+958), quelli in terapia intensiva sono 1.411 (+127). Anche oggi, quindi, iricoveri superano quota mille. In totale salgono a 564.778 i cittadini infettati dal Sars-Cov2 nel nostro Paese dall’inizio della pandemia. 37.700 i ...

lorepregliasco : Articolo straordinario per capire, dati e grafiche alla mano, il rischio di contagio. - SkyTG24 : #Covid_19 Il 71% dei malati di coronavirus ha pochi o nessun sintomo e meno dell’1% è critico: cosa emerge dai dati… - Agenzia_Ansa : Nuovo balzo dei #contagi per #Covid, secondo i dati del ministero della #Salute sono stati registrati 21.273 nuovi… - stefano4tweet : Coronavirus in Italia, i dati di oggi 27 ottobre - Il Sole24Ore - GIAMPIEROSSI : #Coronavirus #Roma: notizie, dati contagi e aggiornamenti oggi 27 ottobre 2020 -