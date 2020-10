Coronavirus, i dati del 27 ottobre (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 21.994, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 564.778. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 18.406 unità, quindi al momento risultano positive 255.090 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.411, con un incremento di 127 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 13.955, ovvero 958 in più rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 222.403, ovvero 17.321 in più rispetto al dato di ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 221 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 37.700. Da ieri si registrano anche 3.362 ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 21.994, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 564.778. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 18.406 unità, quindi al momento risultano positive 255.090 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.411, con un incremento di 127 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 13.955, ovvero 958 in più rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 222.403, ovvero 17.321 in più rispetto al dato di ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 221 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 37.700. Da ieri si registrano anche 3.362 ...

