Coronavirus, Giani: "In Toscana 500 nuovi addetti per il tracciamento dei contatti" (Di martedì 27 ottobre 2020) Per il lavoro di tracciamento dei casi di Covid la Regione Toscana metterà al lavoro 500 nuovi addetti, che potrebbero essere collocati negli spazi fieristici di Firenze, Arezzo e Carrara, uno spazio ... Leggi su lanazione (Di martedì 27 ottobre 2020) Per il lavoro didei casi di Covid la Regione Toscana metterà al lavoro 500, che potrebbero essere collocati negli spazi fieristici di Firenze, Arezzo e Carrara, uno spazio ...

