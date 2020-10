Coronavirus, Fontana e Sala: "Non ci sono condizioni per Lockdown" (Di martedì 27 ottobre 2020) Milano, 27 ottobre 2020 - Smentisce categoricamente la necessità di un nuovo Lockdown per Milano e la Lombardia il presidente della Regione Attilio Fontana. Dopo l 'appello del responsabile Covid dei ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 27 ottobre 2020) Milano, 27 ottobre 2020 - Smentisce categoricamente la necessità di un nuovoper Milano e la Lombardia il presidente della Regione Attilio. Dopo l 'appello del responsabile Covid dei ...

RaiNews : #Coronavirus, Ricciardi: '#Lockdown necessario per #Milano e #Napoli'. Governatore #Lombardia #Fontana: 'Escludo ch… - petergomezblog : Coronavirus, Ricciardi: “Serve un lockdown a Milano e Napoli”. I pronto soccorso lombardi: “Quadro drammatico”. Fon… - repubblica : Coronavirus in Lombardia, il governatore Fontana: 'La didattica a distanza parte da lunedì, mi assumo la responsabi… - ZPeppem : RT @Open_gol: Coronavirus, è scontro sul lockdown a Milano dopo le parole di Ricciardi. Il sindaco Sala: «Abbiamo 10 giorni per decidere».… - GCugini : Scontro Ricciardi-Fontana: “Lockdown necessario per Napoli e Milano”. Il governatore lombardo: “Lo es… -