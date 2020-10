Coronavirus, è allarme nelle carceri: positivi 145 detenuti e 199 tra poliziotti e funzionari (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA – “Nelle ultime settimane c’e’ stato un netto aumento di casi di Coronavirus nelle carceri italiane. Gli ultimi dati forniti dall’Amministrazione Penitenziaria ci dicono che sono positivi al virus 173 poliziotti penitenziari e 145 detenuti, quasi tutti seguiti e gestiti internamente agli istituti, 26 sono i positivi tra i dipendenti ‘civili’, ossia appartenenti alle Funzioni centrali. Torno a sensibilizzare il Ministero della Giustizia, ed in particolare i Dipartimenti dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunita’, a predisporre con urgenza adeguati interventi a tutela delle donne e degli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio nella prima linea delle Sezioni detentive 24 ore al giorno, e di tutti gli operatori penitenziari”. Cosi’ Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. Leggi su dire (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA – “Nelle ultime settimane c’e’ stato un netto aumento di casi di Coronavirus nelle carceri italiane. Gli ultimi dati forniti dall’Amministrazione Penitenziaria ci dicono che sono positivi al virus 173 poliziotti penitenziari e 145 detenuti, quasi tutti seguiti e gestiti internamente agli istituti, 26 sono i positivi tra i dipendenti ‘civili’, ossia appartenenti alle Funzioni centrali. Torno a sensibilizzare il Ministero della Giustizia, ed in particolare i Dipartimenti dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunita’, a predisporre con urgenza adeguati interventi a tutela delle donne e degli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio nella prima linea delle Sezioni detentive 24 ore al giorno, e di tutti gli operatori penitenziari”. Cosi’ Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.

