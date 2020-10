Coronavirus: D'Incà, 'ora coesione, nessuno cavalchi protesta' (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Questo è il momento delle scelte, certamente difficili e certamente dolorose, ma sono i giorni più complessi, i più gravi per tutti. Alla nuova ondata di #Covid19 che scuote il Paese, si aggiunge la paura di tutte le categorie produttive alle quali stiamo chiedendo enormi sacrifici per piegare la curva dei contagi. Lo sappiamo, siamo consapevoli della durezza del momento e del prezzo che stiamo chiedendo". Lo scrive su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federica D'Incà. "nessuno di noi vuole ammalarsi, nessuno vuole che si ammalino i nostri parenti, gli amici e le persone che conosciamo o vedere qualcuno a noi caro finire in terapia intensiva. Ma proprio per questo non bisogna perdere la lucidità e rimanere coesi - rimarca il ministro - perché se ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Questo è il momento delle scelte, certamente difficili e certamente dolorose, ma sono i giorni più complessi, i più gravi per tutti. Alla nuova ondata di #Covid19 che scuote il Paese, si aggiunge la paura di tutte le categorie produttive alle quali stiamo chiedendo enormi sacrifici per piegare la curva dei contagi. Lo sappiamo, siamo consapevoli della durezza del momento e del prezzo che stiamo chiedendo". Lo scrive su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federica D';. "di noi vuole ammalarsi,vuole che si ammalino i nostri parenti, gli amici e le persone che conosciamo o vedere qualcuno a noi caro finire in terapia intensiva. Ma proprio per questo non bisogna perdere la lucidità e rimanere coesi - rimarca il ministro - perché se ...

