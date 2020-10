**Coronavirus: Conte: 'lockdown locali? E' sistema che perseguiamo'** (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - lockdown mirati, ad esempio a Milano o Napoli visto l'alto numero di contagi? "E' Contemplata la possibilità di interventi a livello territoriale, il Dpcm lo consente" ed "è questo il sistema che perseguiamo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) -mirati, ad esempio a Milano o Napoli visto l'alto numero di contagi? "E'mplata la possibilità di interventi a livello territoriale, il Dpcm lo consente" ed "è questo ilche". Lo ha detto il premier Giuseppe, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

fanpage : Ultim'ora Annunciata la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Parlerà ali italiani alle 19.20 . - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Con il nuovo dpcm, da oggi: ?? locali chiusi dalle 18 alle 5 ?? chiusi cinema, teatri, parchi… - CarloStagnaro : Oh, alle 22 la diretta delle Cronache dal Fronte liberista, con @seresileoni e @CarloAmenta1. Sul nostro canale You… - sarahross71 : RT @tempoweb: La protesta di #Salvini: 'Inaccettabile Conte in tv, noi lasciamo il Senato' (GUARDA IL VIDEO) #governo #Lega #coronavirus #d… - TV7Benevento : Coronavirus: Conte, 'no a chi strumentalizza e aizza violenza, non porta nulla di buono'... -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Conte Coronavirus, Conte: “Non possiamo permetterci un lockdown”. Oggi 21.994 contagi in Italia, ultime notizie e bollettino Covid Fanpage.it Coronavirus: Conte, 'proteste ogni giorno, incontro tutti non sto in palazzo isolato'

Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Anche oggi - prosegue - da stamattina vanno avanti gli incontri, presenti anche i ministri. Ci rendiamo conto delle sofferenze e ...

Coronavirus: Conte, 'rispettare misure o rischio lockdown, è da scongiurare'

In caso contrario ci troveremo di fronte alla necessità di un lockdown e dobbiamo scongiurarlo". Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. "Noi lavoriamo per scongiurare ed evitare un nuovo ...

Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Anche oggi - prosegue - da stamattina vanno avanti gli incontri, presenti anche i ministri. Ci rendiamo conto delle sofferenze e ...In caso contrario ci troveremo di fronte alla necessità di un lockdown e dobbiamo scongiurarlo". Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. "Noi lavoriamo per scongiurare ed evitare un nuovo ...