Coronavirus: Conte, 'Italia ha bisogno di energie migliori, favorire rientro talenti' (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "La nuova mobilità verso l'estero per motivi di studio, di lavoro, è una strada che vorremmo non a senso unico, ma percorribile in entrambe le direzioni. In un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, segnato dalla pandemia, l'Italia ha bisogno di chiamare a raccolta le proprie energie migliori e tra queste ci sono senz'altro le energie dei tanti giovani che sono in questo momento all'estero: a loro dobbiamo offrire opportunità, assistenza, servizi attraverso ambasciate e consolati, però anche incentivi a rientrare nel nostro Paese". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del Rapporto 'Italiani nel Mondo' della Fondazione Migrantes. "Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "La nuova mobilità verso l'estero per motivi di studio, di lavoro, è una strada che vorremmo non a senso unico, ma percorribile in entrambe le direzioni. In un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, segnato dalla pandemia, l'hadi chiamare a raccolta le propriee tra queste ci sono senz'altro ledei tanti giovani che sono in questo momento all'estero: a loro dobbiamo offrire opportunità, assistenza, servizi attraverso ambasciate e consolati, però anche incentivi a rientrare nel nostro Paese". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendo alla presentazione del Rapporto 'ni nel Mondo' della Fondazione Migrantes. "Il ...

