Coronavirus, contagi sopra i 21mila: è il 12,3% dei tamponi. Ma le vittime sono 221 (Di martedì 27 ottobre 2020) Francesca Galici sono oltre 20mila i nuovi contagi giornalieri ma crescono anche i decessi, che oggi superano le 200 unità, e i guariti Torna a salire il numero dei tamponi in Italia e, quindi, risalgono i contagi da Coronavirus. In 24 ore sono stati processati 174.398 tamponi e sono stati rilevati 21.994 nuovi casi di positività in Italia. Scende l'incidenza percentuale dei positivi sui tamponi, che oggi è del 12,6% ma sale il numero dei morti, che oggi sono stati 221. Continuano a crescere anche i guariti, che in 24 ore hanno toccato quota 3.362. Contestualmente, però, aumentano i letti di terapia intensiva occupati nel nostro Paese, dove oggi c'è stato un incremento di ...

